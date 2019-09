Anaïs Demoustier aurait pu devenir "la nouvelle Lorie" !

Anaïs Demoustier en chanteuse adulée des enfants, c'est le rôle qu'elle n'a finalement pas tenu. L'actrice de 31 ans se livre dans les pages du magazine Télérama et dévoile sa passion pour la musique. On apprend ainsi qu'elle aurait pu être "une nouvelle Lorie".

Enfant, Anaïs Demoustier s'exprimait déjà avec aisance en public et, encouragée par ses parents, elle a suivi des cours de chant et de théâtre pendant toute sa jeunesse. Entre ces deux mondes, l'un s'est finalement imposé... "Des producteurs m'avaient repérée dans une émission de télévision où je chantais du Céline Dion. Ils m'ont proposé un contrat pour enregistrer un disque et faire de moi une nouvelle Lorie. Mais la chanson qu'on m'avait écrite était nulle. En rentrant chez moi, j'ai eu un sursaut de lucidité et j'ai annoncé à mes parents que je ne souhaitais pas continuer", a-t-elle confié à Télérama.

Anaïs Demoustier prendra donc le chemin du cinéma et, deux ans après cette rencontre, une nouvelle chance de percer s'offre à elle puisqu'elle est embauchée par le réalisateur Michael Haneke pour son film Le temps du loup présenté au Festival de Cannes en 2003. Depuis, la jolie brune a tourné dans plus d'une trentaine de films ! Mais pas question pour autant d'arrêter de chanter. Affirmant avoir "la voix d'une femme très grosse", celle qui a un timbre de mezzo, aimerait bien sortir un album un jour, mais veut l'écrire elle-même, ce qui demande du temps et de l'inspiration. "Il faut que ça vienne de moi", a-t-elle admis. En attendant, elle encourage tout le monde à chanter. "Tous les êtres humains devraient chanter pour se sentir mieux", a-t-elle ajouté. Un mantra qu'elle a inculqué à son compagnon Jérémie Elkaïm, le père de sa fille ? Mystère...

Cette année, la comédienne est attendue dans Alice et le Maire de Nicolas Pariser, puis dans Gloria mundi de Robert Guédiguian.

Thomas Montet

L'interview intégrale d'Anaïs Demoustier est à retrouver dans Télérama, dans les kiosques le 3 septembre 2019.