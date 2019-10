Anaïs Sanson (Les Princes) enceinte : elle dévoile ses "kilos de bonheur"

Ce bonheur, Anaïs Sanson l'attendait depuis près de trois ans. Le 27 septembre dernier, celle qui est déjà l'heureuse maman de Shana (12 ans, née d'une précédente relation) a révélé avoir fait de nombreuses fausses couches. "J'ai arrêté ma pilule il y a trois ans, le jour où j'ai signé ma maison, le jour où nous étions prêts a accueillir un bébé. Mais voilà, des fois, la vie n'est pas faite comme on l'a décidé ! Après avoir eu de nombreuses fausses couches dont une qui est allée jusqu'au curetage, des piqûres dans le ventre qui ne fonctionnaient pas, j'étais désespérée je n'y croyais plus, l'attente était longue...et cette envie de bébé était de plus en plus présente, j'en parlais tous les jours à Carlos, je me demandais pourquoi les autres y arrivaient comme ça et pas nous, je ne comprenais pas. Chaque fausse couche était un nouvel échec qu'au bout de la 5e, c'était devenu ma routine", a-t-elle écrit sur Instagram. Elle a heureusement pu compter sur son mari pour l'épauler et tenter de positiver. Tous deux ont donc continué à tenter d'avoir un enfant et ils ont bien fait, car d'ici à deux mois, ils seront les plus heureux du monde.