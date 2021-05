Anastasiia Pokreshchuk déformée par la chirurgie : ses pommettes XXL font peur à voir

"Après avoir fait mes injections, et avoir vu le résultat sur mes joues, j'en suis tombée amoureuse, explique-t-elle. Je comprends que cela puisse paraître bizarre pour d'autres personnes mais je m'en fiche. Avant ça, j'avais honte de tout. De ma voix, de mon apparence. Je n'étais pas belle avant. Ma mère pense que j'étais jolie au naturel, mais je crois que j'ai l'air plus exotique maintenant et mes amis disent que mon nouveau look me va mieux parce qu'avant ça, je ressemblais à une souris grise. Maintenant, j'ai des gens qui viennent me dire que je suis horrible et que je devrais me suicider. Quand je vois ça, je rigole et je les ignore." Les goûts et les couleurs...