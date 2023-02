André Dussollier : Rare photo de Francesca, la mère de ses enfants rencontrée après sa romance avec Isabelle Adjani

Alors qu'il se remettait d'une rupture douloureuse avec Isabelle Adjani (qu'il avait rencontrée à la Comédie Française), André Dussollier a croisé Francesca Avossa et est rapidement tombé sous son charme. Immédiatement, elle apaise son coeur brisé et le rassure. L'acteur lie une relation des plus fortes la belle italienne. Avec elle, il devient papa de Léo, né en 1988 et une fille Giulia née en 1993. Discrets, le couple n'est apparu qu'une fois sur le tapis rouge le 22 novembre 1999 à l'occasion de l'avant-première du film La Bûche à Paris.

Élégante brune, Francesca semblait très amoureuse du comédien, ravi de pouvoir enfin présenter celle qui partageait sa vie. Fier de sa maman, Léo Dussollier l'évoquait avec tendresse lors d'une interview à Télé 2 Semaines en juin 2021 : "Comme ma mère est italienne, je parle aussi italien. J'adore les langues, l'idée de bien les parler".

Installée à Paris, Francesca Avossa a débuté sa carrière dans les années 1980 dans le domaine de la publicité chez Eurocom. Elle a travaillé avec les plus grandes marques comme la BNP, la RATP et L'Oréal. "Elle travaille dans l'univers du luxe chez Gauvin Design où elle conçoit architectures commerciales, scénographies événementielles, éditions... notamment pour les clients de l'agence de Carole Bracq (Cointreau, Evian, Pomellato, Pommery, ...). En 1995, les Galeries Lafayette lui confient la direction de l'Identité Visuelle. Pendant cinq ans elle met en scène la mode et la maison à travers les 70 magasins de l'enseigne", peut-on également lire sur le site de son entreprise Francesca Avossa Studio. En effet, la belle italienne a désormais créé sa propre société, une agence de direction artistique pour les grandes marques de design, ou celles naissantes.