Andrew Garfield met sa carrière entre parenthèses... par amour pour Alyssa !

Il va falloir se passer de lui quelques temps. Ancien héros de la saga Spiderman, avant que Tom Holland ne reprenne le flambeau, Andrew Garfield va mettre sa carrière de côté pendant un ou deux mois. Interrogé par le magazine Variety cette semaine, le comédien américano-britannique, 38 ans, avait expliqué qu'il souhaitait se reposer un petit moment et qu'il avait besoin de retrouver une vie ordinaire afin de comprendre ce qu'il voulait faire ensuite et définir la personne qu'il avait envie de devenir. La raison qui se camoufle derrière ce discours est légèrement plus romantique.

Andrew Garfield s'est effectivement séparé de sa chérie, Alyssa Miller, le mois dernier à cause de leurs emplois du temps globalement incompatibles. A cause de leurs deux carrières - elle est musicienne et mannequin -, les amoureux n'arrivaient tout simplement plus à se voir. Et c'est pourquoi l'acteur, ancien compagnon de Rita Ora, a préféré quitter un temps les plateaux de tournage : il espère reconquérir le coeur de sa belle, comme l'a révélé une source du journal The Sun.

Ils partageaient quelque chose de vraiment spécial et le temps qu'ils ont passé séparément lui a permis de réfléchir

"Il a envie de se poser afin de voir quel futur il pourrait avoir avec elle, explique-t-on dans la publication. La décision d'Andrew est le fruit de nombreux facteurs mais l'un d'entre eux est Alyssa. Ils partageaient quelque chose de vraiment spécial et le temps qu'ils ont passé séparément lui a permis de réfléchir. Bien sûr, il est encore tôt pour l'affirmer, mais il est clair qu'il veut travailler sur une réconciliation." Dernièrement aperçu dans le film Spiderman : No way home, ainsi que Dans les yeux de Tammy Faye avec Jessica Chastain et dans la première saison de la série Sur ordre de Dieu, sur Hulu, Andrew Garfield devrait prochainement apparaître dans l'adaptation du roman Brideshead Revisited par Luca Guadagnino. Il ne semble pas avoir d'autres projets pour l'instant, si ce n'est de charmer, à nouveau, sa Alyssa...