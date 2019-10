Andy Murray bientôt papa pour la 3e fois : Kim est sur le point d'accoucher

Si côté pro, le retour au sommet est compliqué pour Andy Murray, côté perso tout roule. Le joueur de tennis de 32 ans vient d'annoncer au Times qu'il s'apprête à devenir papa pour la troisième fois. Sa compagne, la magnifique Kim, est donc enceinte et devrait accoucher "d'un jour à l'autre".

Le couple qui se fréquente depuis 2006 et s'est marié en 2015 a déjà deux adorables fillettes. Et il ne perd pas de temps puisque Sophia est âgée de 3 ans et Edie a tout juste un an. La rumeur disait donc vrai, au mois de juillet dernier, quand les médias britanniques soupçonnaient Kim Sears d'être enceinte, après avoir vu ses petites rondeurs dans les tribunes du tournoi de Wimbledon.

Une heureuse nouvelle qui arrive alors que le champion songe actuellement à sa reconversion. Le triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016) avait évoqué en janvier à Melbourne, non sans larmes, une probable retraite après Wimbledon 2019 - en raison de ses nombreux problèmes à la hanche.

De retour sur les courts

Mais l'heure est toujours au tennis pour Andy, actuellement 289e mondial, qui vient de disputer le Masters 1000 de Shanghai et d'y remporter son premier match en simple depuis son opération de la hanche, avant d'être éliminé au second tour par Fabio Fognini, 12e mondial. Le joueur a confié au Times qu'il compte participer au tournoi d'Anvers qui débute la semaine prochaine... sauf si le bébé pointe le bout de son né d'ici là. L'ex protégé d'Amélie Mauresmo n'a pas donné d'indications sur le sexe de cet enfant à venir, on ne sait donc pas s'il aura la joie d'avoir une fille de plus ou d'être papa d'un petit garçon.