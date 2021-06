Andy Murray : De retour à la compétition, il se confie sur ses quatre enfants

Andy Murray, champion incontournable de tennis, aime passer du temps avec ses enfants quand il n'est pas sur les courts. Ainsi, le joueur a accepté d'évoquer sa vie de famille, lui qui est à la tête d'une tribu de quatre enfants. Il a notamment expliqué que, quand il arrivait à coucher ses enfants qui sont tous en bas âge en même temps, il considérait cela comme plus grand accomplissement de sa vie entière !

Le double vainqueur de Wimbledon est le père de Sophia (5 ans), Edie (3 ans), Teddie (1 ans) et d'une petite fille de seulement 3 mois. Il a déclaré dans l'émission This Morning : "Voir les enfants assis à table et bien se comporter, manger comme il faut leur repas puis aller au lit au bon moment, c'est des choses qui me rendent fier." S'adressant à Alison Hammond de This Morning, Andy Murray a également ajouté que l'un de ses enfants montre déjà un goût similaire au sien pour le tennis. "Ma fille aînée joue une fois par semaine et si elle voulait faire carrière, je serais heureux. Mais aux âges qu'ils ont, il est important de leur laisser faire des choses avec leurs amis", a-t-il déclaré.

Andy Murray est en couple depuis 2005 avec la belle Kim Sears, une femme discrète âgée de 33 ans. Les deux amoureux sont mariés depuis 2016 et ont donc eu quatre enfants ensemble. L'épouse du plus grand tennisman britannique est la fille d'un célèbre entraîneur de tennis, Nigel Sears. La jeune femme, bien que fille de sportif n'a jamais voulu suivre les traces de son père, elle a plutôt une âme d'artiste, et une passion pour la littérature. Elle a même fait quelques peintures qu'elle divulgue sur internet.