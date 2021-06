Andy Murray renaît de ses cendres à Wimbledon, sa femme Kim Sears en soutien

C'est l'un des joueurs les plus appréciés du circuit masculin. À 34 ans, Andy Murray est l'un des plus grands joueurs de tennis britanniques de tous les temps. Miné par les blessures depuis de nombreuses années, le vainqueur de trois titres en Grand Chelem a fait son grand retour à Wimbledon, quatre années après sa dernière apparition suite à une défaite en quarts de finale en 2017.

Un retour gagnant pour le père de quatre enfants, qui vient d'accueillir le petit dernier il y a seulement quelques mois, puisqu'il a battu en quatre sets le géorgien Basilashvili, pourtant classé 24e joueur du tournoi. Une très belle performance pour le joueur qui a longtemps souffert de problèmes physiques, notamment à une hanche. "C'est génial d'être de retour, de jouer sur le Centre Court dans une telle atmosphère", s'est enthousiasmé Andy Murray, déjà lauréat à deux reprises du Majeur sur gazon (2013 et 2016).

Je peux toujours évoluer au plus haut niveau. Alors je continue !

Pou le soutenir, sa femme Kim Sears, avec qui il est marié depuis 2015, était bien évidemment présente dans les tribunes lundi 28 juin, pour le retour tant attendu de son amoureux. Une présence qui a visiblement surmotivé Andy Murray, ravit à la fin du match et qui a laissé éclater sa joie devant un public conquis. "Je peux toujours évoluer au plus haut niveau. Il (Basilashvili) est classé dans les 30 premiers mondiaux et même si je n'ai joué que peu de matchs, je l'ai battu. Alors je continue !", a déclaré celui qui a longtemps eu des problèmes avec une fan un peu trop intrusive.