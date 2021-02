Andy Rowski (So Andy) bientôt mariée : elle a dit "oui" à son mystérieux compagnon

De son vrai nom, Nadège Dabrowski, l'influenceuse et vidéaste a choisi de ne pas révéler l'identité de son compagnon et futur mari. A cause des distanciations sociales, le mariage en question pourrait ne pas avoir lieu tout de suite.

La carrière d'Andy Rowski avait débuté avec les concours de beauté. À l'âge de 19 ans, elle a été élue Miss Berry Val-de-Loire et terminait demi-finaliste de l'édition de Miss France 2007, où son amie Rachel Legrain-Trapani a été couronnée. La future Youtubeuse a ensuite enchaîné avec une participation à Secret Story (TF1) en 2007, où elle défendait le secret "J'ai des TOC" et était éliminée à la deuxième semaine. On a également pu la voir au cinéma dans Épouse moi mon pote, de Philippe Lacheau.

Après avoir travaillé comme mannequin aux États-Unis, la jeune femme est revenue en France et a lancé en même temps sa chaîne Youtube où elle était connue sous le nom d'Andy Raconte. Avec le soutien de la Why Tea Fam, elle a rapidement gagné 2 millions d'abonnés. Elle était l'une des seules vidéastes féminines à faire de l'humour. Aujourd'hui, elle propose des vidéos lifestyle sous le nom So Andy. DIY, tests, décoration, beauté... elle semble désormais faire ce qui l'inspire. Peut-être qu'on y verra un aperçu de son mariage ?