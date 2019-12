Miss France 2020 : Polémiques, coups bas... une édition sous tension

C'est l'interview de Sylvie Tellier dans les colonnes du Parisien qui a créé la polémique. La directrice du concours Miss France a en effet laissé entendre que cette édition 2020 n'avait rien de comparable avec les précédentes années, placées sous le signe de la bienveillance, à cause de "pestes".

Il semblerait en effet que certaines candidates aient eu l'esprit un peu trop compétitif au point de montrer un caractère qui n'a rien à voir avec les valeurs du concours, comme l'explique Sylvie Tellier : "Il y a eu des tensions et quelques heurts dans le groupe. Quelques filles n'ont pas facilité les choses. C'est principalement de la mauvaise camaraderie avec des tentatives de déstabilisation, des petites vacheries. Je n'ai pas de place pour les pestes."

Cette dernière phrase a créé la polémique et, depuis, les langues se délient. D'ailleurs, la nouvelle Miss France Clémence Botino n'a pas contredit les propos de Sylvie Tellier. "J'étais venue kiffer mon aventure. Les petits cancans, c'était au collège et au lycée. Je voulais enlever les ondes négatives pendant le mois de préparation. Je leur disais : 'Les filles, arrêtez de savoir qui sera dans le top 15, concentrez-vous sur vous-mêmes !' Mais certaines ont eu du mal à suivre mon conseil", rapporte la jeune femme de 18 ans. Et d'expliquer comment elle avait réussi à se démarquer : "Rester éloignée de tout cela m'a permis de me protéger. Certaines candidates, à cause de la compétition et des tensions, se sont complètement éparpillées."

Pour en savoir un peu plus sur cette édition sous tension, nous vous proposons de visionner notre vidéo ci-dessus.