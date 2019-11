Angelina Jolie : Évacuée en urgence à cause d'une bombe nazie

En plein tournage du prochain film Marvel, The Eternals, Angelina Jolie a dû être évacuée en urgence à cause... d'une bombe ! Selon le Daily Mail, la scène s'est déroulée sur l'île de Fuerteventura, aux Canaries. Angelina et Richard Madden (qui jouent les personnages de Thena et d'Ikaris) étaient en plein travail lorsque l'alerte a été donnée. Une bombe prête à exploser avait été découverte sur les lieux du tournage. Panique générale, l'actrice de 44 ans a été contrainte de fuir immédiatement afin de laisser les démineurs la désamorcer.

C'était évidemment terrifiant

Selon les experts, cette bombe daterait de la Seconde Guerre mondiale. Une source a indiqué au Sun : "C'était évidemment terrifiant. La bombe aurait encore pu rester là pendant des décennies sans qu'on la touche, mais qui sait ce qu'il se serait passé si elle avait été malencontreusement déplacée..."

Beaucoup de grandes personnalités du cinéma étaient présentes sur le tournage, dont la star de Game of Thrones Kit Harington, Scarlett Johansson ou encore Salma Hayek. "Certaines des plus grandes stars du monde étaient sur le plateau... Heureusement, des experts s'en sont occupés", a indiqué une autre source au Sun.

Alors qu'elle était prévue initialement pour le 6 novembre 2020, on ne sait pas si la date de sortie de ce film sera finalement reportée. Lors du Comic Con de San Diego le 20 juillet 2019, Angelina Jolie avait créé la surprise générale en dévoilant qu'elle rejoignait la grande famille Marvel. "Je suis tellement excitée d'être ici. (...) Je vais travailler dix fois plus dur parce que je sais ce que cela signifie de faire partie de cette famille, nous savons quelle est la tâche à venir", avait-elle déclaré. On imagine qu'elle ne s'attendait pas à de telles surprises pendant le tournage...