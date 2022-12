Angelina Jolie : Virée shooping avec sa fille Zahara, en pleine pause dans son cursus universitaire

Quelques jours plus tôt, la star de Maléfique avait annoncé sur Instagram l'admission de sa fille dans cette université très réputée : "C'est un honneur de compter un membre de la famille parmi les nouveaux élèves de Spelman, Félicitations à toutes les nouvelles étudiantes qui débutent cette année".

Des enfants déjà grands

Un endroit certes reconnu pour ses qualités d'enseignement, (76% des étudiantes qui y ressortent diplômées de leurs études) mais qui s'avère également être symbolique pour Zahara, car Spelman est le "leader mondial de l'éducation des femmes d'origine africaine". Et pour rappel, Zahara est originaire d'Ethiopie. Elle y est née en janvier 2005, avant qu'Angelina Jolie et Brad Pitt - dont l'actrice est désormais séparée - ne se proposent pour l'adopter. Et malgré le fait qu'elle ait quitté son continent natal très jeune, elle est toujours restée fière de ses racines, en témoigne sa rencontre en 2020 avec Sahle-Work Zewde, la première femme présidente du pays.

C'est donc avec beaucoup de joie et d'excitation qu'elle rejoignait cette fac cet été, de quoi rendre fier sa mère mais également l'attrister, car il n'est jamais facile pour une maman de voir son enfant quitter le cocon familial, d'autant plus qu'elle avait déjà vécu cette situation avec son ainé Maddox, parti étudier à Séoul. Mais Angelina Jolie et Zahara se sont retrouvées à plusieurs reprises depuis, que ce soit en octobre (à New-York puis au sein même de l'établissement où l'adolescente étudie) ou donc ce lundi pour une activité shopping à Los Angeles.