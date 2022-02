Angélique (Koh-Lanta) en couple polygame ? La jeune mariée s'explique

C'est en 2020, lors de sa participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres, qu'Angélique a été révélée au grand public. Depuis, elle n'a plus participé à d'autres émissions télévisées, contrairement à d'autres apprentis Robinson. Toutefois, elle reste active sur les réseaux sociaux. L'acolyte de Lola y partage quelques photos de son quotidien, entre Dakar et Paris. Aussi, en story sur Instagram, elle répond aux interrogations des internautes, comme lundi 14 février 2022.

Alors qu'elle était restée très discrète sur ses amours, Angélique a célébré son mariage en novembre 2021. C'est en tenue traditionnelle sénégalaise qu'elle a dit "oui" à son amoureux, jusqu'alors resté dans l'ombre. Depuis, le couple s'affiche heureux et épanoui. Une nouvelle routine à deux que certains trouvent déjà trop calme. En effet, lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés, l'apprentie Robinson a été interrogée sur son point de vue vis-à-vis... de la polygamie.

"Au Sénégal c'est très courant", précise un internaute qui lui demande alors si elle pourrait accepter que son mari épouse une deuxième femme. "Tu veux une troisième guerre mondiale ! C'est non, non. C'est courant mais ce n'est pas une majorité. Bref pas de trouple ou de polygamie ici !", lâche-t-elle. Dans la foulée, Angélique partage une nouvelle photo avec son compagnon, un certain "Monsieur Sy". Le duo prend la pose dans une voiture à l'occasion d'un jour spécial. "Deuxième Saint-Valentin avec mon BFF", indique la jeune mariée.

Angélique n'est pas la seule candidate de Koh-Lanta a être questionnée sur l'intimité de son couple. Avant elle, Alexandra, gagnante des 4 Terres et vue dans La Légende (2021), avait indiqué être "en couple libre" avec sa moitié Hugo. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes fantasment. C'est alors qu'elle avait été obligée de mettre les choses au clair à ce sujet. "En fait être en union libre, ça signifie juste qu'on n'est pas pacsés. C'est le terme employé, c'est tout, avait-elle déclare. Je ne suis pas polygame ou échangiste."