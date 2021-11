Echangisme, polygamie... Alexandra (Koh-Lanta) s'explique sur son "union libre" ! (EXCLU)

Elle a été révélée au grand public en 2020, lors de la diffusion de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Malgré un début d'aventure difficile, Alexandra s'est hissée jusqu'en finale... et est même ressortie grande gagnante de l'édition ! Un an plus tard, l'ancienne camarade du regretté Bertrand-Kamal chez les verts de l'Est fait son retour dans le jeu de survie. Durant cette deuxième aventure, la belle a sans aucun doute pu compter sur le soutien de ses proches à la maison, à savoir ses deux filles Lana et Fafali ainsi que son compagnon Hugo, avec qui elle est "en union libre".

En marge de son élimination de Koh-Lanta, La Légende mardi 9 novembre 2021 sur TF1, Alexandra se livre sur son parcours auprès de Purepeople.com. L'occasion pour elle d'évoquer également son couple. "En fait être en union libre, ça signifie juste qu'on n'est pas pacsés. C'est le terme employé, c'est tout", lance-t-elle. Une mise au point nécessaire, surtout qu'après l'annonce de cette "union libre" en octobre 2020, certains internautes avaient pensé à du libertinage, de la polygamie ou encore de l'échangisme.

De quoi amuser la belle Alexandra. "Ça me fait plus rire qu'autre chose de mon côté. Chacun a le droit d'être comme il est, je ne juge personne. Mais je suis en union libre, je ne suis pas polygame ou échangiste. Même si je respecte les gens qui le sont", annonce-t-elle. Sortira-t-elle prochainement de cette union libre pour un PACS ou un mariage ? "J'attends toujours la demande ! Peut-être qu'un jour je l'aurai et qu'on pourra arrêter d'avoir ce genre de débat sur mon couple", lâche-t-elle, dans un éclat de rire.

Pour l'heure pas d'union prévue pour la belle Alexandra, donc ! Mais rien ne presse. En décembre 2020, après sa victoire dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, elle avait évoqué le sujet auprès de Purepeople.com. "Pas de mariage à annoncer pour l'instant ! Après quand j'avais dit attendre la demande de mon compagnon, cela ne voulait pas non plus dire que je courrais après. S'il n'y a pas de demande, ce n'est pas grave, avait-elle confié. Ce n'est pas mon objectif de vie en ce moment. Un mariage, c'est vraiment un projet. Et là, ce n'est pas d'actualité pour moi." Voilà qui est clair !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.