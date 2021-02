Anna Lescure victime d'agression sexuelle : la fille de Pierre Lescure crie son désarroi

Seulement 10% des femmes victimes de viol portent plainte. Anna Lescure fait partie de celles qui ont le courage de le faire. Le vendredi 5 février 2021 marque le triste anniversaire du dépôt de sa plainte. Un an après, elle reste toujours sans nouvelles de l'avancée de son dossier. "Il y a un an aujourd'hui, j'ai été agressée sexuellement. Ce n'était pas la première fois, mais ce fut la première fois où j'ai eu le courage de porter plainte", a tweeté la fille de Pierre Lescure vendredi.

La jeune femme adoptée en 1999 estime avoir "eu la chance" de tomber sur une policière qui l'a "écoutée" et pris sa déposition "sans jugement". "Elle a même semblé gênée de me poser ces fameuses questions : que portais-je et avais-je eu un comportement aguicheur avec mon agresseur ? Je ne comprends toujours pas que cela soit encore demandé aux victimes d'agression sexuelle en 2020, mais soit. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'agression, ce n'est ni le lieu, ni mon désir. Mais je voulais partager mon désarroi et ma colère", a poursuivi Anna Lescure.

"Un an après, il n'y a rien eu contre mon agresseur", constate-t-elle. La fille de Frédérique Fayles-Bernstein avait pourtant apporté de nombreux éléments. "J'ai plus d'une dizaine de témoins (et leurs coordonnées) ainsi que le nom et les coordonnées de mon agresseur (...) Et je ne comprends pas ce qu'il fallait de plus à la police pour faire quelque chose et arrêter un agresseur qui s'est permis de me marquer à vie tout comme trop d'autres femmes qu'il a croisées ce soir là. Et je suis choquée par cette justice qui se fout de nous", déplore Anna Lescure. Aujourd'hui, elle assure que lorsqu'elle crie "ACAB" (Tous les flics sont des salauds) avec toute sa "force", "croyez bien que je le pense du plus profond de mon être".

Anna Lescure est épaulée par une avocate dans cette affaire. Elle explique que pour l'heure, seulement "une ou deux personnes" ont été entendues.