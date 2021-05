Anna Paquin, oscarisée à 11 ans : qu'est devenue la jeune actrice ?

C'est un moment unique dans la carrière d'une actrice, mais le vivre aussi jeune, c'est assez peu banal ! En 1993, après sa partition au film La Leçon de piano, l'actrice Anna Paquin devient à seulement 11 ans la deuxième plus jeune actrice à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Une prestation époustouflante pour son âge et qui présage le meilleur pour la situation de sa carrière.

Née à Winnipeg au Canada, Anna Paquin déménage lorsqu'elle a trois ans pour vivre en Nouvelle-Zélande où elle se fait remarquer par la réalisatrice Jane Campion, qui cherche une jeune fille pour son film, La Leçon de Piano. L'immense succès de son long-métrage, qui remporte notamment la Palme d'or au Festival de Cannes, propulse la jeune fille au rang de star en devenir. Elle va enchaîner avec quelques rôles dans des films marquants comme Amistad de Steven Spielberg, mais c'est en 2000 que sa carrière va vraiment se lancer.

Elle est choisie par le réalisateur Bryan Singer pour interpréter Malicia dans la saga X-Men. Un rôle qu'elle reprend pour le second opus et qui va l'installer durablement à Hollywood, mais c'est grâce à une série devenue culte que la jeune femme, aujourd'hui âgée de 38 ans, va obtenir ses lettres de noblesse.

Une série de vampires qui va beaucoup compter

En 2008, elle décroche un rôle dans la série de vampires, True Blood, qui va bouleverser sa vie professionnelle, mais également sentimentale. C'est sur le plateau qu'Anna Paquin va rencontrer l'homme de sa vie et l'acteur qui va partager l'écran avec elle pendant sept saisons, Stephen Moyer. Après avoir été en couple avec les acteurs américains Logan Marshall-Green et Kieran Culkin, la jeune femme tombe amoureuse de l'acteur britannique de 51 ans, déjà père de deux enfants.

Après leur rencontre sur le tournage de True Blood en juillet 2007, les deux acteurs se marient en août 2010 et Anna Paquin donne naissance à des faux jumeaux, Charlie et Poppy, en septembre 2012.

Suite à l'arrêt de la série, l'actrice a continué d'alterner entre le cinéma et les séries télévisées. On a notamment pu l'apercevoir dans le film de Martin Scorsese, The Irishman, aux côtés de Robert De Niro en 2019 ou encore dans la série à succès The Affair.

