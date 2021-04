AnnaLynne McCord révèle souffrir d'une maladie mentale

"Re-traumatisant", car elle a révélé avoir été victime de viol après 90210. Dans un épisode de la saison 2 de la série, AnnaLynne a joué une scène d'agression sexuelle et fondu en larmes pendant le tournage, à la surprise générale de ses partenaires de jeu et de la production.

La jeune femme a raconté le drame en 2017 sur la BBC. "Je n'ai pas été violée dans ces scénarios qu'on présente comme dangereux. J'étais chez moi, j'ai accueilli un ami. Je me suis réveillée et [j'ai découvert que] qu'il avait profité de mon hospitalité. Je me suis réveillée, il était en moi, et mon corps s'est complètement éteint, a-t-elle déclaré. Je pensais que j'allais bien et j'ai continué à vivre, si on peut appeler ça vivre. Puis je suis devenue très sombre, suicidaire, je me faisais du mal en me coupant les avant-bras." Le stress post-traumatic et les pensées suicidaires sont des symptômes du trouble dissociatif de l'identité.

Depuis, AnnaLynne McCord est devenue une activiste s'opposant au trafic sexuel et aux violences faites aux femmes. Côté coeur, elle a trouvé l'amour dans les bras de l'acteur Dominic Purcell, l'ex-héros de la série Prison Break.