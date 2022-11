Anne Brochet séparée de Gad Elmaleh : les rares mots de l'humoriste sur la mère de son fils Noé

Ce dimanche 13 novembre, C8 diffuse le film Confidences trop intimes (2004) de Patrice Leconte avec entre autres Sandrine Bonnaire (Anna), Fabrice Luchini (William), Gilbert Melki (Marc), Laurent Gamelon (Luc) et Anne Brochet dans le rôle de Jeanne.

Anne Brochet a été en couple pendant quelques années avec Gad Elmaleh avec lequel elle a eu un fils, Noé, 22 ans, aujourd'hui mannequin. Ils se sont séparés en 2002. Dans son roman autobiographique Le grain amer (éditions Le Seuil) publié en 2015, Anne Brochet, discrète sur sa vie privée mais aussi dans la sphère médiatique, était revenue brièvement sur sa relation avec l'acteur de 51 ans. "J'ai pensé qu'avec lui, je pourrais vivre la vie désinvolte et feutrée. Il semblait pragmatique, constant, amoureux, joyeux, insolent et il me voulait, moi", avait écrit l'actrice qui fêtera ses 56 ans le 22 novembre prochain.

Une rencontre sur les planches pour Anne Brochet et Gad Elmaleh

En octobre 2018, Gad Elmaleh accordait une interview au Parisien pour la promotion du spectacle L'Invitation dont il a partagé l'affiche avec Philippe Lellouche. Cette pièce marquait le retour de Gad Elmaleh sur les planches. Une saveur assez particulière pour l'humoriste qui avait confié : "La dernière fois que j'ai joué au théâtre, c'était il y a une vingtaine d'années. Et j'y ai rencontré la maman de mon fils Noé, c'est mon plus beau souvenir de théâtre." En effet, c'est dans la pièce Tout contre de Patrick Marber qu'Anne Brochet et Gad Elmaleh se sont rencontrés en 1998. Elle jouait Alice et lui jouait Dan.

Je ne serais pas en vie sans mes enfants

Avant d'être la compagne de Gad Elmaleh, Anne Brochet a donné naissance à une fille, Josépha, âgée de 24 ans dont le père est décédé. Désormais célibataire comme son ex Gad, l'actrice et mère de famille a su combler l'absence du père de sa fille et de sa mère par la présence de ses enfants. "La maternité m'a sauvée en m'arrimant au sol. Je ne serais pas en vie sans mes enfants (...) J'ai vécu depuis l'enfance dans la terreur que ma mère meure, et puis c'est arrivé et j'ai survécu. Je ne fais aucun deuil. Je continue la relation autrement. Si le père de ma fille m'appelait à l'instant, je décrocherais le téléphone sans étonnement", confiait-elle au Journal Du Dimanche en 2015.