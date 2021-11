Anne-Claire Coudray amoureuse : sortie remarquée avec son compagnon Nicolas Vix au Parc des Princes

Le Parc des Princes était en feu, le samedi 13 novembre 2021. L'équipe de France a obtenu son ticket pour participer à la Coupe du monde 2022, organisée au Qatar, en remportant son match de qualification contre le Kazakhstan. Et quelle victoire ! Les bleus ont marqué huit buts, dont un quadruplé de Kylian Mbappé, contre zéro pour l'adversaire. "Une Coupe du monde, c'est un rêve, un objectif, c'est tout, et c'est une chance unique de pouvoir jouer dans une équipe qui peut la gagner" s'est réjoui l'attaquant aux deux étoiles devant les caméras d'M6.

Parmi les 45 500 spectateurs venus applaudir l'équipe de France, les yeux de lynx ont repéré quelques visages connus dans les tribunes. Patrick Puydebat, le héros de la série Les Mystères de l'amour, était installé auprès de sa compagne Caroline, Bernard Pivot était également de la partie, tout comme Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, Tiziri Digne et son fils Inahaya, le gardien des sceaux Eric Dupond-Moretti, Delphine Chanéac et son fils Ethan, Sylvie Tellier, Chloé de Launay, la chérie de Karim Benzema, ainsi qu'Anne-Claire Coudray et son compagnon Nicolas Vix.

En couple depuis 2014, les tourtereaux ont officialisé leur relation lors d'évènements similaires puisqu'ils sont apparus, côte-à-côte, pour la première fois, en 2015, au Parc des Princes, à l'occasion d'un match opposant le PSG au Real de Madrid. "On s'est rencontrés, on avait déjà tous les deux, je ne dirais pas un certain âge, mais moi j'étais proche de la quarantaine et lui de la cinquantaine, racontait la journaliste à Non Stop People. C'est vrai que c'est très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de liberté. Qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas." Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix sont devenus parents d'une petite fille prénommée Amalia en juillet 2015. La troisième mi-temps a donc porté ses fruits.