Anne-Claire Coudray dans l'incapacité de présenter le JT : la raison dévoilée, son remplaçant annoncé

Coup dur pour Anne-Claire Coudray. Ce vendredi 9 décembre 2021, Puremédias a annoncé que la journaliste de 44 ans avait été testée positive au coronavirus. Ainsi, elle est obligée de se confiner quelques jours et ne sera donc pas aux commandes du 13H et du 20H de TF1 ce vendredi, ce samedi 11 et dimanche 12 décembre.

Anne-Claire Coudray sera néanmoins remplacée. Toujours d'après les informations de Puremédias, il a en effet été décidé que Julien Arnaud prendra la relève, lui aussi installé depuis plusieurs années sur la Une. D'ordinaire, c'est Audrey Crespo-Mara qui est désignée pour être le joker d'Anne-Claire Coudray mais l'épouse de Thierry Ardisson est "actuellement en vacances" comme le précisent nos confrères. Julien Arnaud est de son côté plutôt habitué à remplacer Gilles Bouleau lors des congés de ce dernier.

En attendant de récupérer sa place, Anne-Claire Coudray va pouvoir se reposer chez elle, sans doute en compagnie de son homme Nicolas Vix avec qui elle a eu une petite fille prénommée Amalia et née en juillet 2015. Du moins en appliquant les gestes barrières car il faut tout de même espérer que ces derniers ne soient pas contaminés par la Covid !

Depuis le début de la pandémie, ce n'est évidemment pas la première fois qu'une personnalité de l'audiovisuel français est touchée par le virus. Tout récemment, la présentatrice de 4 vérités sur France 2 et C dans l'air sur France 5, Caroline Roux, avait elle aussi être écartée de l'antenne après avoir contracté le coronavirus. Par ailleurs, en début d'année, Anne-Sophie Lapix s'éloignait de l'antenne pour les mêmes raisons. La journaliste de 48 ans était heureusement asymptomatique et n'a donc pas souffert pendant son isolement. "Toujours zéro symptômes. Je suis vernie", se réjouissait-elle auprès de sa communauté Instagram. Elle était alors remplacée par son joker Karine Baste-Régis. Encore avant, Wendy Bouchard, Christine Kelly Laurence Ferrari ou encore Laurent Bignolas devait s'absenter un temps des plateaux.