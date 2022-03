Anne-Claire Coudray évoque sa vie amoureuse compliquée : "J'avais la bougeotte"

Visage emblématique de TF1, Anne-Claire Coudray est toujours restée très discrète lorsqu'il s'agissait de parler de sa vie privée. Pourtant, la journaliste de 45 ans a accepté de faire de rares confidences sur ses relations sentimentales passées face àNikos Aliagas dans l'émission 50 Mn Inside le 5 mars 2022. Amoureuse depuis 2014 de Nicolas Vix, elle a cependant connu une vie amoureuse compliquée avant de rencontrer l'homme qui partage actuellement sa vie.

"Je ne me sentais jamais aussi vivante que sur le terrain j'avais la bougeotte, c'est vrai que je ne construisais pas grand chose. (...) Les amoureux, ils ont du mal à comprendre que vous ne serez pas là la semaine prochaine et que vous ne savez même pas quand vous allez revenir..." confie-t-elle, consciente des difficultés qu'elle a pu faire vivre à certains de ses exs, désireux de construire une vie de famille rangée.

Maman d'une petite fille prénommée Amalia, la journaliste a arrêté les reportages en zone de conflit pour se consacrer à l'éducation de son enfant. Elle explique : "La vie fait que je suis très contente d'être sédentaire parce que j'ai une petite fille de six ans et demi et je suis très contente de l'avoir et d'avoir changé de métier."

Épanouie au côté de Nicolas Vix, celui-ci possède également une vie professionnelle bien remplie puisqu'il a travaillé pendant sept ans pour la société Procter & Gamble, une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante. Il a également été Directeur des Ventes Grands Comptes du groupe durant deux ans avant de monter sa propre entreprise : Weeplay née en mars 2007. Une entreprise "spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits dérivés pour le compte de Clubs, Fédérations et Evènements sportifs, dans les secteurs textile et accessoires."

Pour rappel, Anne-Claire Coudray et son compagnon ont fait leur première apparition officielle au Parc des Princes à l'occasion du match qui opposait le PSG au Real de Madrid, en 2015.