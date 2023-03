Anne Depetrini prête à "fonctionner sous antidépresseurs" ? Cette drôle de manie qui lui a évité le pire

Tout n'est pas toujours tout rose dans la vie. Si c'était le cas, ça se saurait et l'existence serait bien plus simple pour tout le monde. Les célébrités ne sont pas épargnées par les aléas du quotidien qui minent le moral et les imprévus qui mettent plus bas que terre. Anne Depetrini, comédienne et chroniqueuse télé, en a même fait un spectacle : son premier one-woman show intitulé La Quête, dans lequel elle se livre sans fard et sans tabou sur sa manière d'affronter les problèmes.

Quand certains usent de moyens médicamenteux pour se sortir d'épisodes dépressifs, d'autres préfèrent avoir recours à tout sauf à ce genre de méthodes. Ce qui fut donc le cas pour Anne Depetrini. Dans son spectacle, elle préfère d'ailleurs rire de ces situations complexes qui minent le moral : "Je m'amuse de ces moments de vie où tu es prête à croire en tout pour apaiser ta douleur, souvent d'ailleurs après une peine de coeur. Et moi je l'ai fait, alors que je suis une fille cartésienne et construite. Après tout, n'est-ce pas prétentieux de penser qu'on maîtrise tout ?"

Loin de se faire prescrire pilule sur pilule pour aller mieux après un passage à vide, Anne Depetrini s'en est remis à ceux qui affirment lire dans l'avenir des autres. Et si elle avait parfaitement conscience que ces consultations n'étaient que du vent, la comédienne est certaine que cela lui a fait beaucoup de bien : "Tout marche et rien ne marche. C'est ce qu'on fait spontanément qui compte. Je suis convaincue que travailler sur soi, quel que soit le moyen, est la seule façon d'évoluer dans la bonne direction. Les gens qui ne le font pas se calcifient dans leurs névroses au risque de devenir les vieux cons de demain, confesse-t-elle dans les pages de Voici. Consulter des voyantes - tout en sachant qu'elles me disaient ce que j'avais envie d'entendre - m'a permis de fonctionner sans antidépresseurs. Et d'en retirer des anecdotes hilarantes à raconter dans les soirées de copines, et sur scène !"

Sa rupture avec Ramzy en cause ?

De la vie privée d'Anne Depetrini, on ne connaît que son idylle avec Ramzy, le père de ses filles Ava et Ella, avec qui elle s'est séparée en 2011. Fait-elle référence à sa rupture avec l'humoriste ? Rien n'est moins sûr. Elle avait en tout cas avoué que la séparation l'avait bien fait souffrir et pas que d'un point de vue amoureux : "C'est arrivé à un moment où lui il explosait et moi c'était la fin de Canal. J'ai arrêté de travailler en 2002. Ça a été un peu plus compliqué pour mon égo parce que je n'étais plus à la télé, déclarait-elle l'année dernière dans l'émission de Jordan De Luxe. Et lui, il a vraiment une notoriété impressionnante. Dans la rue, à l'époque, il ne pouvait pas faire trois pas. (...) Il n'y avait pas la place pour deux. C'était compliqué d'exister. Je n'ai jamais eu une notoriété délirante. Déjà ça, j'avais du mal à l'ingérer." Anne Depetrini a visiblement fini par à avaler la pilule !