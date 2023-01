Ramzy Bedia et Anne Depétrini : Rares confidences sur l'éducation de leurs sublimes filles Ella et Ava

Ramzy Bedia est redevenu papa en 2020, un premier pour lui avec sa compagne Marion, un petit garçon. Mais l'acolyte d'Eric Judor a déjà de l'expérience en matière de couches et de biberons puisque de son histoire avec l'animatrice et actrice Anne Depétrini, qui a pris fin en 2011, sont nées deux filles : Ella, en juin 2002, et Ava, en mars 2008. Deux adolescentes que leurs célèbres parents élèvent dans la discrétion. Et qui sont devenues de sublimes jeunes filles. Dans les colonnes de Télé Star, ce lundi 16 janvier, l'humoriste et comédien accepte d'en dire un peu sur leur éducation.

"J'élève mes enfants avec les valeurs que mes parents m'ont inculquées : la fierté d'être algérien, le bonheur d'être musulman, l'altruisme, la gentillesse, explique Ramzy Bédia. Cette double culture, je l'adore. Elle est une force et une richesse incroyable." Déjà avant lui, la mère d'Ella et Ava, Anne Depétrini s'était confiée sur les valeurs qu'elle leur transmet. "Elles ont grandi avec la montée en puissance des réseaux sociaux, expliquait-t-elle dans les colonnes du magazine Télé Star. Nous, les parents, on a dû suivre tant bien que mal. J'ai essayé de les tenir à distance de la violence qu'on y trouve. J'ai vérifié qu'elles ne se faisaient pas harceler. Mais en même temps, il ne faut pas être trop intrusif. Je vois qu'aujourd'hui, elles sont apaisées. Elles ont trouvé leur chemin. Elles savent à quoi s'en tenir quand elles lisent tel ou tel commentaire."

Ella est sublime et parfait mélange de ses parents

Dans Il reste du jambon ?, film de l'ancienne animatrice de Canal+ qui évoque l'histoire d'amour entre une reporter un peu looseuse et un médecin urgentiste d'origine arabe, interprété par Ramzy Bédia, les deux filles apparaissent alors à l'écran. Un clin d'oeil de la part du couple, pour un film important à plusieurs niveaux, y compris pour Ella et Ava. "On les aperçoit, oui, mais personne ne peut savoir que ce sont elles. Ce film, c'est leur histoire et c'est un beau cadeau pour elles. Si elles veulent savoir comment on s'est rencontré, il suffit qu'elles regardent Il reste du jambon ?", avait livré Ramzy Bédia.