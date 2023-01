Anne-Elisabeth Lemoine critiquée hors caméras par un célèbre chroniqueur, elle règle ses comptes en direct

Mardi 10 janvier 2023, Anne-Elisabeth Lemoine était aux commandes d'une nouvelle émission de C à vous, sur France 5. Et ce tournage a été marqué par un petit règlement de comptes comme les téléspectateurs ont pu le découvrir en direct.

Ce mercredi 11 janvier sort en salles le film Les Cyclades, qui met en avant l'amitié féminine. Pour l'occasion, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu les actrices Kristin Scott Thomas, Olivia Côte et Laure Calamy. Et cette dernière, qui incarne Magalie dans l'oeuvre cinématographique, a révélé qu'on lui avait donné le surnom "acouphène", à cause de sa voix qui porte. Une anecdote qui en a inspiré une autre à Anne-Elisabeth Lemoine.

La belle blonde de 52 ans a confié à Laure Calamy que son chroniqueur Patrick Cohen ne la "supporterait pas dans une rédaction". Et elle sait de quoi elle parle. "Moi, il trouve que je parle trop fort, que je ris trop fort, que je fais trop de bruit au téléphone... Il ferme toujours violemment la porte de mon bureau !", a révélé Anne-Elisabeth Lemoine, face à l'actrice qui était amusée. "On va avoir sa peau et ses oreilles", a conclu la maman d'Arthur et Vasco (18 et 14 ans) face à son chroniqueur un peu gêné. On imagine qu'il ne s'attendait pas à ce que la présentatrice dévoile tout à l'antenne.

Une bonne ambiance

Malgré ce petit détail, une bonne ambiance règne au sein de l'équipe de C à vous. Les téléspectateurs de France 5 assistent souvent à des fous rires. Et quand un heureux événement se produit, Anne-Elisabeth Lemoine ne manque pas d'en parler à l'antenne. En novembre dernier par exemple, c'est la naissance d'un bébé que l'épouse de Philippe Coelho évoquait. "Juste, une nouvelle ! On a appris ce matin la naissance de Louve, dont la maman s'appelle Loriana Cartier. Et c'est une membre de l'équipe de C à vous depuis les débuts... Donc, ça fait longtemps ! J'ose à peine calculer", déclarait-elle. Et en mai dernier, c'est Emilie Tran Nguyen qui était à l'honneur : "Avant de démarrer cette émission, une jolie nouvelle. On a appris la naissance ce matin d'un petit garçon, Pio, dont la maman s'appelle Émilie Tran Nguyen. Alors bienvenue à Pio ! Bravo à ses parents et à sa grande soeur. On est très heureux, et toutes nos pensées les plus affectueuses pour cette si jolie famille."