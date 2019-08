Anne Hathaway enceinte : Ses rondeurs bien visibles pour la première fois

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Le 24 juillet 2019, Anne Hathaway annonçait aux siens qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. En attendant l'heureux événement, l'actrice s'occupe avec son mari Adam Shulman et un couple d'amis...

Vendredi 26 juillet 2019, deux jours après sa publication Instagram sur sa grossesse, Anne Hathaway a profité d'une soirée détente et gourmande avec son mari Adam Shulman et un couple d'amis. La petite bande s'est rendue au restaurant Jipanchi, situé sur le Santa Monica Boulevard, à West Hollywood. Arrivés à 20 heures, les participants à ce double rencard ont quitté l'établissement de spécialités japonaises à 22h25.

Avant de remonter en voiture, Anne Hathaway a été photographiée en train de discuter avec ses amis. L'héroïne du film Le Coup du siècle (sorti en France le 17 juillet 2019) portait un pull ample, mais pas assez pour complètement dissimuler son baby bump. C'est la première fois depuis l'annonce de sa grossesse qu'on découvre les nouvelles rondeurs de l'actrice.

Comblée par son accouchement à venir, la maman de Jonathan (3 ans, également né de son union à Adam Shulman) s'est récemment confiée sur son combat contre l'infertilité. Elle a ainsi déclaré à l'Associated Press : "Je pense que nous avons une approche très globale de la façon dont on tombe enceinte. Vous tombez enceinte et, dans la majorité des cas, c'est une période très heureuse. Mais pour beaucoup de gens qui essaient d'avoir un enfant : ce n'est pas la véritable histoire. Ou c'est une partie de l'histoire. Et les étapes qui mènent à cette partie de l'histoire sont très douloureuses et très isolantes, pleines de doutes. Et c'est ce que j'ai traversé."