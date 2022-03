Anne Hidalgo bonne actrice ? Ce réalisateur stupéfait lui jette des fleurs et lui propose un rôle !

La Maire de Paris se reconvertira-t-elle un jour dans le cinéma ? Actuellement en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle, Anne Hidalgo a peut-être un avenir qui se profile dans le monde du 7ème art. En effet, un réalisateur très connu a été conquis par sa petite apparition dans son dernier film, Notre-Dame Brûle... et voudrait bien l'embaucher pour les prochains !

Après Deux Frères ou L'Ours, Jean-Jacques Annaud s'est en effet attaqué cette fois-ci à un sujet difficile, l'incendie de la basilique Notre Dame, en mai 2019. Un feu s'était déclaré dans les toits et avait détruit une grande partie de la charpente et la flèche. Filmé du point de vue des pompiers et de la foule massée ce soir-là devant l'église, le film ne pouvait pas éviter les réactions de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui joue son propre rôle dans une courte scène.

Un bon souvenir pour le réalisateur. "Je suis allé la voir dans son bureau et à la fin, par politesse, je demande si elle veut jouer le rôle. Elle me répond oui. Je prévois quand même une doublure. Mais le jour du tournage, elle était là, et avec son directeur de cabinet, ils ont rejoué la scène à l'identique", raconte-t-il. Une scène qui lui a donné envie de continuer leur collaboration !

"Si Anne Hidalgo est disponible pour mon prochain film, je l'embauche", déclare-t-il, emballé par les talents d'actrice de celle qui a accédé à la Mairie de Paris en 2014. Cependant, elle pourrait bien avoir d'autres projets, puisqu'elle brigue de devenir la première femme à l'Elysée dans quelques semaines.

Pendant qu'ils espèrent la voir dans le bureau présidentiel, ses admirateurs pourront donc aller la voir sur grand écran dans un film aux scènes impressionnantes. En effet, les acteurs ont tourné avec de vraies flammes et un décor à taille réelle.

"Si vous dites à l'acteur : 'Tu es devant un fond vert, là c'est du feu, t'approche pas trop parce que c'est chaud. Et là, tu vas prendre ta lance à air comprimé, mais pense que c'est de l'eau', ça ne marche pas. Vous pouvez comprendre ce que font les personnages, mais vous ne pouvez pas le ressentir".

Heureusement, personne n'a été blessé grâce à une concentration et une vigilance importante des équipes. "Avec l'effondrement de la nef où vingt tonnes de matériaux réellement enflammés à 800 degrés dégringolent sur des chaises qui valdinguent partout, on n'est pas loin de la réalité. Je ne fais qu'une prise évidemment. J'avais le droit à une 1 min 15, parce qu'après se dégagent les fumées d'oxyde de carbone extrêmement dangereuses".

Un film dans lequel on retrouvera notamment Chloé Jouannet, Samuel Labarthe ou encore Elodie Navarre et qui sera en salle le 16 mars.