Anne Hidalgo tout sourire auprès de Pierre-Jean Chalençon pour la gastronomie

Pas encore officiellement en campagne, l'actuelle maire de Paris Anne Hidalgo poursuit ses activités. Le 8 janvier, elle recevait ainsi à l'hôtel de ville du 4e arrondissement de la capitale la conférence de presse pour le lancement de la 5e édition du Salon de la gastronomie des Outre-Mer et de la francophonie.

Anne Hidalgo, qui doit prochainement entrer en campagne pour assurer sa réélection à l'occasion des élections municipales du mois de mars, a donc pris la pose avec sourire et décontraction au milieu des participants à cet événement gourmand. Elle a pu croiser le trublion du PAF et désormais figure récurrente des événements mondains Pierre-Jean Chalençon. Il fallait aussi compter sur la cheffe et conseillère régionale Ile-de-France Babette de Rozières, fondatrice du salon. On a également noté la présence de Yann Queffélec, Philippe Bilger, Grace de Capitani, Fanny Rodriguez, Michel Zaccaro, Ariana Kah ou encore Laurent Amar, Stéphane Layani, Mikaele Tui, Dominique Loiseau, Myriam Charleins...

Cette 5e édition se tiendra du 31 janvier au 2 février 2020, à la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Elle aura pour thème la mer et déroulera cette année le tapis rouge à la Guadeloupe "l'île aux belles eaux", comme invitée d'honneur. Au programme de ces trois jours et deux nocturnes : des animations, des artistes, des concours, des battles culinaires, des prix, des conférences et même la remise du trophée Babette...

Thomas Montet