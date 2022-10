Anne Hidalgo : Très rare étreinte avec son discret mari Jean-Marc Germain, la maire de Paris comblée

D'autres encore ont abordé le sujet de leur fils cadet Arthur, 21 ans, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Auteur d'un superbe exploit sportif, puisque le jeune homme a remonté la Seine à la nage et alerté sur l'écologie, il a également créé la polémique pendant les élections présidentielles, d'abord en refusant de voter pour sa mère, qui avait essuyé une défaite cuisante au premier tour, puis en s'abstenant de voter pour le second tour et pour les élections législatives.

Un jeune homme qui aime peut-être la polémique, mais qui possède des idées bien arrêtées et n'hésite pas à les défendre comme il l'avait fait sur le plateau de Touche pas à mon Poste en avril dernier : "Je lui donne de l'amour. (...) On fait la différence entre les personnes et les idées. (...) Ce que je voulais faire, c'est passer un appel, pour tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette société ", avait-il déclaré.

En tout cas, la maire de Paris, qui se prépare pour les Jeux Olympiques dans deux ans, reste une femme heureuse avec son mari et son fils, mais également ses deux premiers enfants, Matthieu et Elsa, bien plus discrets que leur petit frère. Respectivement avocat et ingénieure, ils sont chacun parents d'un enfant.