Anne-Laure Sibon (Star Academy) en couple avec une femme : rares photos et belle déclaration

Le 14 février 2021, les amoureux ont dévoilé leurs plus belles photos et écrit leurs plus belles déclarations à l'occasion de la Saint-Valentin. Anne-Laure Sibon faisait partie des personnes qui ont souhaité partager leur immense bonheur avec les internautes.

C'est en 2002 qu'Anne-Laure a été révélée au grand public lors de la saison 2 de la Star Academy (TF1). Si, depuis quelques années, elle se fait plus discrète dans les médias, la chanteuse continue à partager ses projets avec ses fans, sur Instagram. C'est aussi l'occasion pour elle de partager sa belle histoire d'amour avec une certaine Olivia Crochent, qui est prof de tennis.

De temps en temps, Anne-Laure se dévoile à ses côtés. Et elle ne pouvait pas ne rien poster le jour de la Saint-Valentin. La jeune femme a partagé plusieurs photos en noir et blanc d'Olivia et elle. Sur la première, on les découvre tout sourire, à table. Sur la deuxième, les deux femmes affichent la même mine réjouie, tandis qu'elles partageaient un verre. Sur la troisième, l'ancienne star académicienne regarde amoureusement celle qui partage sa vie. Toutes deux se tiennent la main. Enfin, on peut admirer Anne-Laure, un micro à la main, tandis que sa compagne est hilare à ses côtés. "Tu es la personne la plus pure, droite, généreuse, gentille, et douée que j'ai pu rencontrer... Je remercie la vie chaque jour, car quand on aime comme ça, on est milliardaire", peut-on lire en légende de la tendre publication.