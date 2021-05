Anne Sinclair : Confidences sur ce qui lui plaisait chez DSK et belle déclaration aux enfants de son ex

Anne Sinclair est de retour dans les librairies mais, cette fois, pour parler d'elle. La journaliste et présentatrice télé désormais âgée de 72 ans publie Passé composé, récit autobiographique attendu dès le 2 juin dans lequel elle prend la parole dix ans après l'arrestation de son ex-mari Dominique Strauss-Kahn, qui avait entraîné dans la foulée la fin de leur couple. Mais, de son ex, elle ne veut pas garder que les mauvais souvenirs.

Longuement interrogée par le magazine ELLE, Anne Sinclair n'a pas échappé aux questions sur le couple qu'elle a formé avec l'ancien ministre et patron du FMI ; ils se sont mariés en 1991 et ont été officiellement divorcés par la justice en 2013. Pas question de tout jeter aux oubliettes. "J'essaie d'être à peu près équitable, de ne pas tout repeindre aux couleurs d'aujourd'hui ou d'hier. Nous avons eu une période très heureuse, j'ai aimé cette vie et j'ai aimé cet homme (...) je le trouvais très intelligent, très brillant, capable de s'intéresser à mille choses, il n'était pas un homme politique uniquement tendu vers le pouvoir. Il a supporté de perdre des élections, de démissionner du ministère des Finances sans que cela n'entame son égo. Il n'a besoin de personne alors que j'ai besoin des gens", déclare ainsi l'ex-star de l'émission culte 7 sur 7.

Anne Sinclair, qui a retrouvé l'amour depuis quelques années dans les bras de Pierre Nora, ne veut donc pas tirer un trait sur son ancien mariage. D'ailleurs, elle adresse aussi quelques mots touchants aux enfants de DSK. "Les enfants de Dominique, je les aime. J'ai adoré cette tribu, on a fait ensemble des voyages de rêve", s'est-elle notamment souvenue. Dominique Strauss-Kahn est le papa de Vanessa (née en 1973), Marine (née en 1976) et Laurin (né en 1981) de son premier mariage avec Hélène Dumas ainsi que de Camille (née en 1985) de son second mariage avec la défunte Brigitte Guillemette. En 2015, on apprenait aussi que DSK était le père d'un garçon prénommé Darius (né en 2010), d'une liaison avec une femme travaillant dans un laboratoire médical. Aujourd'hui, il est remarié à Myriam L'Aouffir.

L'interview intégrale d'Anne Sinclair à retrouver dans ELLE, édition du 27 mai 2021.