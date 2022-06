Anne-Sophie Lapix dézinguée par Cyril Hanouna : "Elle est partie en cacahuète"

Sur le plateau de son émission Touche pas à mon poste le 13 juin 2022, Cyril Hanouna a débriefé les soirées électorales à la télévision. En effet, la veille a eu lieu le premier tour des élections législatives et sur France 2, la chaîne a misé une nouvelle fois sur le duo Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix. Si le premier a toute la tendresse et l'admiration du présentateur de TPMP, la seconde n'a manifestement pas une place de choix dans son coeur.

Dans un premier temps, Cyril Hanouna lance une chronique qui revient sur les bourdes de Laurent Delahousse au cours de la couverture des résultats des législatives. Une séquence pleine d'humour au cours de laquelle l'animateur-star de C8 précise qu'il adore ce journaliste et trouve qu'on ne le voit pas suffisamment. Il enchaîne alors sur sa collaboratrice Anne-Sophie Lapix, envers qui il est impitoyable : "C'est une 'tanasse' [expression inventée par Cyril Hanouna'. Ils vont la dégager du JT ou pas ? C'est des rumeurs, on va pas se mentir. J'aimais bien avant, mais là, je sais pas. Elle est partie en cacahuète. Elle se vénère pour rien. (...) Elle n'est pas nulle. (...) Mais je trouve qu'à chaque fois qu'elle reçoit un politique, il y a un manque de respect. (...) C'est pas comme ça que tu vas réussir à leur faire sortir des trucs."

Peu après, ses équipes se chargent de savoir si Anne-Sophie Lapix va durer ou pas sur France 2 et lui transmettent l'information. La présentatrice du journal de 20h de France 2 a bien été reconduite pour un an auprès de la chaîne. La spécialiste cathodique de la télévision a vécu un printemps tendu professionnellement, avec en point d'orgue le débat de l'entre-deux-tours et le véto de Marine Le Pen. L'ancienne candidate aux présidentielles avait clairement dit qu'elle ne voulait pas qu'Anne-Sophie Lapix l'anime, la trouvant trop hostile à son parti. Quant à Emmanuel Macron, s'il n'a jamais souhaité la blacklister, certains de ses collaborateurs la trouvent trop déclinistes.

Intervieweuse pugnace, l'épouse du puissant homme d'affaires Arthur Sadoun ne fait pas l'unanimité mais elle a le soutien total de sa hiérarchie. Delphine Ernotte, présidente du groupe France Télévisions, était catégorique dans les pages de Télérama : "Elle fait un 20 heures dont je suis fière. La question de son départ ne se pose pas. J'ai la chance d'avoir une journaliste indépendante, et personne ne m'imposera quelqu'un. Elle y sera à la rentrée, si elle le souhaite bien sûr, nous n'en avons pas encore discuté. Les critiques ne font que la renforcer."