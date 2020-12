Anne-Sophie Lapix "un sourire narquois à l'antenne" : affectée par la critique, elle répond

Depuis la rentrée 2017, Anne-Sophie Lapix est aux commandes du journal de 20h sur France 2. À son arrivée, la journaliste de 47 ans avait alors succédé à David Puyjadas. Et si elle a réussi à se faire sa place, elle fait malgré tout régulièrement l'objet de critiques de la part des internautes. Une interview mal menée, une remarque inappropriée, un manque de tact... Tout est bon pour l'attaquer ! D'ailleurs, c'est ce qui l'a poussé à quitter Twitter.

"Quand on est affecté il vaut mieux se sortir de là", a-t-elle expliqué dans l'émission Planète Liza sur France Bleu et dont un extrait a été dévoilé. L'ancienne animatrice de C à Vous a notamment été marquée par un jugement en particulier qui, d'après elle, revient régulièrement sur les réseaux sociaux. "Quand tu es face à quelqu'un qui parle et que tu vois, qui commence à faire de longues phrases pour ne pas répondre totalement à la question, tu peux avoir un petit air, un petit sourire d'agacement... Moi je souris beaucoup. C'est apparemment un défaut dans ce genre de circonstances. Et ça a été mal interprété. J'ai eu énormément de critiques. On m'a accusée d'avoir un petit sourire narquois. Et non, dans la vie je souris effectivement tout le temps", a-t-elle rapporté.



Résultat, Anne-Sophie Lapix a tenté de gommer ce trait de sa personnalité, dans le but de ne heurter aucune sensibilité. "Du coup pour l'interview d'Emmanuel Macron, je faisais tout pour ne pas sourire (...) J'essayais franchement d'avoir un air grave. Sauf que je le jouais en fait, cet air grave. On en est là ! Je change ma tête, je prends ma tête douloureuse au lieu d'avoir une tête souriante", a-t-elle confié. Mais on n'empêchera jamais totalement Anne-Sophie Lapix de sourire, elle qui rappelle que cela peut arriver "dans toutes les circonstances". "Dans la vie, effectivement, je souris plus que je ne fais la gueule. Mais ça ne veut pas dire que je m'émerveille de tout ce qui est autour de moi", a-t-elle conclu.