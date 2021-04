Anny Duperey refuse de se faire vacciner

Longuement interrogée par le magazine Gala, la populaire comédienne Anny Duperey a donné de ses nouvelles, quelques semaines après avoir pris part à la 46e cérémonie des César. La star de la série Une famille formidable a évoqué son clan et la période compliquée dans laquelle tout le monde est plongé.

La star a annoncé une bonne nouvelle : une naissance dans son clan. On la savait déjà grand-mère de Mona (10 ans) et Bonnie (5 ans), les filles de sa fille la comédienne Sara Giraudeau ainsi que de Romy (6 ans) et Suzanne (3 ans), les filles de son fils Gaël Giraudeau, on découvre qu'un autre bébé a récemment pointé le bout de son nez. "Je suis aussi la grand-mère des petites de ma nièce, puisque ma pauvre soeur n'est plus là, et mon fils Gaël est aussi papa d'un petit Léon de 3 mois", a confié Anny Duperey. Un vaste clan qui demande de l'énergie ! "En réalité, j'ai toujours eu une fausse énergie, c'est-à-dire une énergie par à-coups. Je n'ai jamais été une coureuse de fond. Je suis une sprinteuse. Je peux parfaitement donner le coup de collier pour une action, pour une représentation théâtrale et, après, je suis la personne la plus fatigable au monde !", dit-elle.

Alors que la pandémie de coronavirus oblige les personnes d'un certain âge à redoubler de vigilance et de respecter avec une grande précaution les gestes barrières, Anny Duperey ne semble pas avoir peur. D'ailleurs, elle le dit sans détour : elle ne souhaite pas se faire vacciner tout de suite alors que cela pourrait la protéger. "Je vais attendre prudemment. Mais pour les gens que ça rassure, il faut y aller bien sûr. De mon côté, je fais attention, je respecte les gestes barrière, etc., dès que je dois tourner ou faire une émission, je fais un test – j'en suis à mon treizième !", jure-t-elle.

Et ce respect des consignes, elle le fait d'autant plus activement qu'elle sait que dans son clan, elle est la seule qui reste des générations du dessus. "C'est vrai que quand tu es celle qui reste, tu te sens un devoir. Celui d'aller bien. Je dois aller bien. Il n'y a pas d'autres solutions", ajoute-t-elle. Anny Duperey compte pouvoir jouer son rôle de grand-mère le plus longtemps possible et, dès cet été, elle sera entourée de ses petits-enfants pour les vacances. Elle en profitera aussi pour finir un nouveau roman.

Gala, édition du 1er avril 2021.