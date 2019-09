Anson Williams : Potsie de Happy Days divorce, après 30 ans de mariage

Trente-cinq ans après l'arrêt de Happy Days, son visage n'a pas beaucoup changé, toujours reconnaissable, mais les jours heureux sont derrière lui : Anson Williams, qui incarnait dans la série culte Potsie, le meilleur ami de Richie, divorce.

Agé de 69 ans, l'acteur américain a déposé devant la cour supérieure de Californie une demande de divorce mercredi 11 septembre 2019 pour mettre un terme à ses 30 ans de mariage avec son épouse Jackie, motivant la procédure par des "différends irréconciliables", d'après les révélations de Fox News. "En dépit de gros efforts pour faire marcher les choses et faire des concessions, et aussi difficile que ce soit, il faut parfois faire ce qui est mieux pour tout le monde", a déclaré Anson Williams, qui avait déjà été marié une première fois, de 1978 à 1986, avec l'actrice Lorrie Mahaffey - qui jouait sa petite amie dans Happy Days.

Il avait par la suite épousé Jackie Gerken, en 1988, avec laquelle il a eu cinq filles qui font sa fierté. "Hannah a 27 ans, elle a un mari formidable et deux enfants et elle travaille pour BuzzFeed. J'ai quatre filles à la maison qui ont entre 10 et 19 ans. Trois d'entre elles sont ceinture noire", se gargarisait-il auprès de Fox News en 2017, année où il s'est fait opérer en raison d'un cancer du côlon.

Connu pour avoir prêté ses traits au naïf Potsie Weber dans Happy Days aux côtés de Ron Howard (Richard Cunningham), Marion Ross (Marion Cunningham), Tom Bosley (Howard Cunningham) ou encore Henry Winkler ("Fonzie") pendant les onze saisons du show de 1974 à 1984, un rôle qui lui valut une nomination aux Golden Globes, Anson Williams s'était tourné dans les années 1980 vers la réalisation. Il a ainsi tourné de nombreux épisodes de séries de premier plan telles que Beverly Hills 90210, Melrose Place, Sabrina l'apprentie sorcière, Star Trek, La Croisière s'amuse, Profiler, Alerte à Malibu, Charmed ou encore 31 épisodes de La vie secrète d'une ado ordinaire.

En 2011, il faisait partie des anciens acteurs de la série Happy Days qui avaient porté plainte contre CBS, propriétaire du show, pour avoir été spolié des revenus issus de la vente de merchandising. Le litige avait été réglé en juillet 2012, chacun recevant 65 000 dollars ainsi que la promesse que cette clause du contrat serait à l'avenir honorée.