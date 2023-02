Anthony Delon : Sa fille Loup, en mini-top et cuir, s'éclate avec sa soeur Alyson... un bel anniversaire !

Chez les Delon, les liens du sang sont sacrés. Et les filles d'Anthony Delon l'ont bien appris. Ainsi, elles ne ratent que de peu d'occasions de témoigner l'amour qu'elles se portent. Ce mardi 7 février, c'est Alyson Le Borges, née en 1986, fille d'une danseuse du Crazy Horse prénommée Marie-Hélène, qui n'a pas oublié la jolie Loup Delon, née de l'union d'Anthony Delon avec Sophie Clerico (ils sont également les parents d'une autre fille : Liv, ndlr). Alors que celle-ci célébrait ses 27 ans, Alyson Le Borges a posté un beau cliché d'elles deux faisant la fête.

Loup Delon y apparaît avec une chemise courte, ventre à l'air, et vêtue d'un pantalon en cuir. En se tenant dans les bras l'une de l'autre, tout sourire, les deux filles d'Anthony Delon affichent une complicité indéniable. Récemment, c'est leur autre soeur, de 21 ans, qui faisait parler d'elle. L'acteur avait en effet partagé sa fierté en évoquant sa fille, Liv Delon. Il dévoilait en effet une courte vidéo où l'on peut voir la soeur de Loup Delon lors d'un stage qu'elle a effectué ces derniers mois au Canada, et plus précisément à Montréal.

Alain Delon totalement fan de ses petits-enfants

L'acteur de 58 ans n'hésite pas à partager des moments avec ses filles, qui comptent tant pour lui. À la fin du mois de janvier, il avait ainsi posté un beau cliché de famille en ajoutant la mention "Liens de sang". Sa fille Loup, y était vue en train de partager un moment de complicité devant un superbe paysage avec son grand-père Alain Delon. Un moment entre le grand-père et sa petite-fille qui avait naturellement ému le plus grand nombre. Il faut dire que le mythique Samouraï est totalement fan de ses petits-enfants. Et ce n'est pas le fils d'Anouchka, Lino, qui pourra un jour dire le contraire. Pour Halloween, la fille unique d'Alain Delon, fruit de sa relation avec Rosalie van Breemen, avait posté sur Instagram un beau cliché du précieux duo. "Déjeuner d'Halloween avec la petite citrouille et son Opa #love", avait-elle commenté.