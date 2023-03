Antoine Griezmann marié à Erika : sa femme dans une robe en dentelle, photos sublimes de leur union en Espagne

Depuis plusieurs années maintenant, Antoine Griezmann partage sa vie entre la France, le pays où il est né et où il a grandi, et l'Espagne, où il est installé depuis de nombreuses années. Malheureusement pour lui, les rassemblements de l'équipe de France ont souvent lieu au moment de son anniversaire et c'est encore une fois le cas cette année. Appelé par Didier Deschamps, l'attaquant qui fête ses 32 ans ce 21 mars, n'a pas eu l'honneur d'obtenir le brassard de capitaine chez les Bleus, puisqu'il devrait revenir à son coéquipier Kylian Mbappé.

Malgré tout, Antoine Griezmann peut se consoler en se disant qu'il fait partie des meilleurs joueurs français de l'histoire, champion du monde en 2018 et il pourra bientôt retrouver sa femme, Erika Choperena, et leurs 3 enfants, Mia (6 ans), Amaro (3 ans) et Alba (1 an et demi), tous restés à Madrid, où la famille vit. Absent pour son anniversaire, l'attaquant des Bleus a causé de la peine à sa femme, comme elle l'a annoncé sur Instagram. "Joyeux anniversaire gordi. Même si une fois de plus tu n'es pas à la maison pour fêter ça", a-t-elle écrit. Un couple fusionnel, qui s'est rencontré jeune au Pays basque avant de se marier en juin 2017 lors d'une cérémonie organisée à​​ Tolède, en Espagne.

Une cérémonie en toute discrétion

Les amoureux avaient choisi la discrétion pour ce beau mariage puisque très peu d'informations ont fuitées et on ne sait pas vraiment si des célébrités étaient présentes ce jour-là. Quelques jours après la cérémonie, Antoine Griezmann a pourtant publié une superbe photo sur laquelle on peut admirer la magnifique robe d'Erika. Un très beau moment et on peut voir tout l'amour qui existe entre les deux tourtereaux. En 2020, c'est au tour de la jeune mère de famille de publier un rare cliché de cette journée si spéciale. "3 ans depuis ce moment si important, 8 ans et demi d'expériences cumulées, 2 bébés et la vie devant nous", écrit-elle en commentaire de la photo où on la voit souriante tandis que le footballeur l'embrasse tendrement.