Diaporama : Antoine Griezmann marié à Erika : sa femme dans une robe en dentelle, photos sublimes de leur union en Espagne

Antoine Griezmann et Erika Choperena, leur mariage en toute discrétion Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

En juin 2017, le footballeur et son amoureuse se sont mariés lors d'une cérémonie tenue secrète Antoine Griezmann de l'Atletico de Madrid lors du match de la Liga Santander opposant le FC de Gérone à l'Atletico de Madrid à l'Estadio Municipal Montilivi de Gérone, Espagne, 13 mars 2023. L'Atletico a agagné 1-0.. © David Ramirez/DAX/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press/Bestimage

C'est à Tolède, en Espagne, Antoine Griezmann et Erika se sont dits "oui" Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena - Inauguration de la statue de cire de "Antoine Griezmann" au musée Grévin à Paris le 6 mars 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Très discrets sur leur mariage, les amoureux n'ont dévoilé que peu de photos Antoine Griezmann arrive pour l'entraînement de l'équipe de France de football pour le match de qualification à l'Euro 2024 contre les Pays-Bas au centre de formation et centre National du Footbal de Clairefontaine-en-Yvelines, France, le 20 march 2023. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

Le footballeur, qui fête ce 21 mars ses 32 ans, a publié une photo quelques jours après la riage, sur laquelle on peut admirer la superbe robe de sa femme Erika Choperena ( femme de Antoine Griezmann) au match de football de quart de finale opposant la France à l'Angleterre lors de la coupe du Monde (FIFA 2022) au stade Al Bayt à Al Khor au Qatar, le 10 décembre 2022. La France a gagné 2-1. © Philippe Perusseau/Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau / Bestimage

Griezmann Antoine (FRA) en famille avec sa femme Erika Choperena et leurs filles - Les joueurs de l'équipe de France passent un moment avec leur famille avant la rencontre France/Tunisie lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 le 30 novembre 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

9 / 13