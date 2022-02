Antoine Griezmann : sa fille Alba (10 mois) fait déjà tourner en bourrique sa femme Erika !

Il y a des périodes où les enfants demandent une attention de tous les instants et visiblement pour Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena, la petite Alba est en plein là-dedans ! Le joueur de l'équipe de France, revenu dans son club de coeur l'Atletico Madrid l'été dernier, a du mal à retrouver ce niveau qui lui a permis d'emmener les Bleus sur le toit du monde en 2018, et les blessures ne l'aident pas. Heureusement, il peut compter sur sa famille et notamment ses trois enfants, Mia (5 ans), Amaro (3 ans) et la petite dernière Alba (née en avril 2021) pour lui remonter le moral quand les temps sont plus difficiles professionnellement.

Très proche de ses enfants, avec qui il passe beaucoup de temps, Antoine Griezmann est un papa attentionné. Le couple, qui a fêté ses 10 ans ensemble récemment, doit conjuguer vie professionnelle et prise en charge des enfants et parfois cela peut s'avérer compliqué, comme la jeune maman de 31 ans l'a montré hier sur son compte Instagram. Suivie par plus de 342 000 abonnés, l'Espagnole a publié une photo de sa fille Alba, de dos et qui se tient déjà debout, en appui sur la table du salon. Si la photo ne dit pas grand chose de la situation, la femme d'Antoine explique que sa petite a déjà un tempérament bien à elle. "Alba qui fait encore des siennes... Il n'y a pas de raison de s'excuser quand 'c'est la troisième fois'... !", s'exaspère-t-elle en commentaire de sa publication.

Elle ne fait que défier tout le monde avec son fort caractère

Et à en croire Erika, Alba est déjà un sacré personnage ! "Elle ne fait que défier tout le monde avec son fort caractère qu'elle porte en étendard", conclut-t-elle. Si la petite de 10 mois mène la vie dure à ses parents, elle a de qui tenir au niveau de son caractère, puisque son papa est connu pour ne jamais rien lâcher sur le terrain !