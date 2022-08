Antoine Griezmann : Son frère Théo organise une merveilleuse fête pour son mariage !

Si la saison de football n'a pas encore commencé, celle des mariages bat son plein ! L'été et le beau temps riment souvent avec célébrations et les futurs mariés choisissent souvent cette période propice pour organiser de sublimes évènements et c'est exactement ce qu'a fait Théo Griezmann, le jeune frère de la star des Bleus. Antoine Griezmann est bien occupé avec la reprise de l'entraînement du côté de Madrid en vue d'une année qui s'annonce décisive pour lui, mais il a fait le déplacement en Bourgogne pour l'occasion. Revenu dans la capitale espagnole après deux années compliquées à Barcelone au côté de Lionel Messi, il peine à retrouver son niveau à quelques mois d'une Coupe du Monde importantissime en décembre prochain.

Si les prochains mois s'annoncent compliqués pour Grizou, pour le reste de sa famille, les choses vont pour le mieux ! En couple et père de trois adorables enfants, le footballeur de 31 ans a également des frères et soeurs, dont Théo qui est très proche de lui. Installé à Mâcon, la ville d'origine du clan Griezmann, le jeune homme de 25 ans est déjà papa d'une adorable petite fille de 1 an. En mars 2021, il s'est d'ailleurs marié avec sa femme, Marie, lors d'une cérémonie à la mairie de Mâcon et plus d'un an après, le couple a décidé d'organiser une cérémonie pour célébrer cette union en compagnie de leurs proches.

Antoine avec Erika et Mia pour ce bel évènement

C'est sur Instagram que les deux tourtereaux et leurs invités ont laissé quelques traces de ce bel évènement qui semblait très festif et qui a pris place ce week-end. Antoine Griezmann avait fait le déplacement d'Espagne avec sa femme Erika Choperena, comme elle l'a montré sur son compte Instagram au travers d'une très jolie photo de sa fille, Mia, ainsi que plusieurs clichés de la soirée où on peut voir les parents s'amuser devant un photomaton. Sur leurs comptes Instagram respectifs, Théo et sa femme Marie ont également repartagés pas mal de storys de ce beau moment pour célébrer leur union et les amoureux avaient mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Dans un lieu magnifique à la campagne, les invités ont pu profiter d'une soirée jusqu'au bout de la nuit au rythme de musiques actuelles (photos et vidéos à retrouver dans le diaporama).