Antoine Griezmann : Magnifique déclaration d'amour de sa femme Erika pour leurs 5 ans de mariage

C'est l'un des couples les plus attachants du football mondial. Loin de la starification de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ou encore des frasques de Mauro Icardi et Wanda Nara, ​​Antoine Griezmann et sa femme Erika Choperena vivent une belle histoire d'amour. Les deux tourtereaux se rencontrent en 2011 au Pays basque, à l'époque où le Français évolue à la Real Sociedad. Depuis, ils ne se quittent plus et ensemble ils ont eu trois adorables enfants, Mia, Amaro et Alba.

Une magnifique histoire pour le couple retourné à Madrid cette année après deux ans à Barcelone. Le 15 juin 2017, après plus de 6 ans de relation, Antoine Griezmann épouse Erika lors d'une magnifique cérémonie tenue secrète jusqu'au dernier moment. Entouré de ses proches, le couple avait choisi la ville de Tolède et le Palais de Galiana pour l'évènement. Hier, cela faisait exactement cinq ans que ce moment si important dans leur vie a eu lieu et la mère de trois enfants a tenu à marquer le coup sur son compte Instagram.

Le meilleur là-dedans, c'est que depuis ce jour, chaque année est encore meilleure

Suivie par plus de 335 000 abonnés, Erika Choperena a mis en ligne une publication hier sur laquelle on peut voir une superbe photo du mariage. Entourés par leurs convives, Antoine et sa belle espagnole s'embrassent au milieu des lumières, dans une scène qu'on dirait tirée d'un film. "Et ainsi se sont passées 5 ans depuis le 'oui je le veux' le plus important de nos vies. Et le meilleur là-dedans, c'est que depuis ce jour, chaque année est encore meilleure. Je t'aime de toute mon âme", écrit la femme de Grizou en commentaire de sa photo. Une superbe déclaration d'amour à laquelle le coéquipier de Paul Pogba et Kylian Mbappé a répondu par une série d'emojis coeur. Une publication qui a semble-t-il ému les abonnés puisqu'en moins de 24 heures, elle a déjà reçu près de 30 000 likes.