Cristiano Ronaldo verserait un salaire faramineux à sa compagne Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo fait encore aujourd'hui partie des plus grands footballeurs de la planète. À 37 ans, l'attaquant de Manchester United continue de multiplier les buts avec son club et la sélection portugaise. Phénomène de longévité, le coéquipier de Pogba et Varane en club est le sportif le plus populaire au monde, notamment sur Instagram où il cumule pas moins de 423 millions d'abonnés. Une popularité et un niveau de jeu qui en font depuis de nombreuses années l'un des sportifs les mieux payés.

Si tout va pour le mieux sur le plan professionnel, les choses vont également pour le mieux dans sa vie privée. En couple depuis 2017 avec la sublime Georgina Rodriguez, le Portugais est un homme heureux et bientôt papa de jumeaux, lui qui a déjà 4 enfants. Si tout semble aller à merveille avec la belle espagnole, il y a peut-être une raison d'ordre financière si l'on en croit les informations du journal El Nacional. La publication catalane indique que Cristiano Ronaldo paierait une sorte de salaire mensuel à sa compagne au montant faramineux. Destiné aux "dépenses et aux soins des enfants", l'argent permettrait à Georgina de subvenir aux besoins des enfants du couple.

Une somme qui laisse rêveur

Ainsi Cristiano Ronaldo donnerait chaque mois la somme de 100 000 euros à Georgina Rodriguez ! De quoi voir venir et offrir quelques cadeaux aux enfants en plus des dépenses alimentaires. Il faut dire que la bomba latina de 28 ans a dû pain sur la planche. En plus de Cristiano Junior (12 ans), elle doit s'occuper des jumeaux Eva et Mateo (4 ans), ainsi que de sa propre fille, la petite Alana (4 ans également). Avec les jumeaux qui vont bientôt voir le jour, il se pourrait bien que le footballeur soit dans l'obligation de revoir ce montant à la hausse !