Antoine Griezmann : Son frère Théo allume un célèbre commentateur !

Pour comprendre les mots de Théo Griezmann, il faut revenir quelques jours en arrière, au moment où les Bleus patinaient après deux matchs nuls décevants. Le joueur de 30 ans était alors dans le viseur de Jérôme Rothen. "Il n'y a pas de place pour les deux", assurait-il à propos de Karim Benzema et du nouveau joueur de l'Atletico Madrid. Il lui avait également envoyé un sacré pique sur le plateau de l'émission d'Estelle Denis. Cette dernière lui avait demandé quel joueur de l'équipe de France avait le plus gros melon et la réponse avait fusé : "Il y a quelque temps, j'aurais dit Kylian Mbappé, mais j'ai bossé un peu et je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'Antoine Griezmann n'est pas loin".

Des paroles qui ne sont visiblement pas passées inaperçues puisque Théo Griezmann n'a pas tardé à reprendre de volée Jérôme Rothen !