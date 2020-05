Ariana Grande explose après avoir été traitée de "diva" dans les médias

Non, Ariana Grande n'est pas une "diva" ! Interviewée par Zane Lowe le 13 mai 2020, la chanteuse de 26 ans a exprimé sa colère à propos des journalistes et des médias qui ont tendance à déformer ses propos. Selon elle, toutes ces manipulations conduisent à véhiculer une image négative des femmes. Une injustice exclusivement réservée aux femmes selon l'artiste puisque les hommes ne seraient pas traités de la même manière. Elle s'explique : "J'ai arrêté de faire des interviews pendant longtemps, car j'avais l'impression que dès que je me retrouvais dans une position où quelqu'un transformait mes mots et que je me défendais, les gens disaient 'Oh c'est une diva'. Et ça n'a aucun sens. Quand j'avais un avis artistique, que je réalisais quelque chose, ou si j'avais quelque chose à dire à propos d'un choix qui avait été fait pour ma carrière, il y avait toujours quelqu'un qui finissait toujours par rendre ça négatif, alors que ça n'arrive pas aux hommes."

Furieuse de constater qu'il existe encore un décalage énorme dans le traitement des hommes et des femmes dans les médias, elle déclare avec amertume : "Les hommes peuvent partager leurs opinions ou se défendre ou faire des remarques, et on les qualifie de 'brillants', de 'génies'... ça n'est pas la même chose avec les femmes et j'espère que ça changera.(...) Ça te donne parfois envie de ne rien dire. J'en ai marre de voir les femmes se taire à cause de ça."

Des remarques négatives et machistes qui ont longtemps démoralisé l'interprète du titre Thank U Next. Femme de caractère, Ariana ne compte pas pour autant se laisser faire et compte bien défendre son opinion coûte que coûte. "Je veux faire des interviews et partager des choses avec les gens sans avoir peur d'être moi-même", a-t-elle déclaré, bien déterminée à faire entendre sa voix.