Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy amoureux à Milan : apparition glamour

Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy ont fait une très chic apparition à Milan. Le couple a participé à un événement haut en couleur, baptisé La Milanesiana 2020, le 27 février.

La revue culturelle conçue et dirigée par Elisabetta Sgarbi revient remplir l'été milanais d'événements avec son programme de concerts, de rencontres, de projections, d'expositions et d'opportunités de débat. Bernard-Henri Lévy, accompagné de sa charmante femme, était invité et participant de cette 21e édition. Il a fait un beau discours sur scène. Cependant, c'est son arrivée avec Arielle Dombasle qui a fait crépiter les flashs. La comédienne et chanteuse est arrivée dans une robe florale qui mettait sa silhouette parfaite en valeur. Elle a accessoirisé sa tenue d'un châle rose fluo, comme son sac. "Je pars du principe que rien n'est acquis en amour. Il faut toujours éblouir, surprendre et se faire désirer", confiait-elle en avril dernier au Journal du dimanche. Arielle Dombasle a donc sorti le grand jeu pour éblouir lors de cet événement.

Toujours très amoureuse de BHL, l'artiste de 62 ans a fait part de son admiration pour son mari lors d'une récente interview accordée à Gala : "Il m'éblouit et il m'échappe toujours. Et puis, vous savez, je pars vraiment dans l'existence avec l'idée que rien n'est jamais acquis. Tous les rapports humains sont fragiles, comme du cristal. Un seul mot peut vous assassiner à tout jamais, une maladresse peut avoir des conséquences terribles. Alors, le côté 'on vit ensemble, du coup, on se permet de tout partager, de grogner, d'être désagréable, punitif', ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne vais pas là-dedans. Mais je crois qu'il faut être amoureux de l'amour pour cela. Bernard-Henri et moi le sommes."

Le couple très amoureux de l'amour a pu croiser le ténor italien Andrea Bocelli et sa femme Veronica Berti.