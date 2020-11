Arielle Dombasle seins nus dans Playboy, un beau shooting qui plaît à Pablo Mira

Arielle Dombasle amuse régulièrement les auditeurs des Grosses Têtes de RTL depuis qu'elle a rejoint la bande de l'émission reprise par Laurent Ruquier. Elle y distille notamment des confidences souvent décalées et des souvenirs de sa vie entre le Mexique, les Etats-Unis et la France. Elle a récemment pu évoquer un ancien shooting photo pour le mythique magazine Playboy.

C'est l'humoriste et chroniqueur Pablo Mira qui a remis la main sur ce magazine et l'a sorti dans Les Grosses Têtes le 6 novembre. Evoquant la manière dont il occupe son reconfinement à la maison, il déclarait alors : "J'essaye un peu de me structurer, de bouquiner, j'ai un peu repris la lecture. J'achète pas des livres Arielle, j'achète des magazines. En l'occurrence j'en ai trouvé un, je l'ai adoré pendant le confinement. C'est un Playboy de 1986 et Arielle vous êtes en couverture ! J'ai découvert ça, c'est fabuleux, c'est un petit bijou", a-t-il clamé, brandissant le numéro entre ses mains. Le chroniqueur en a profité pour montrer quelques photos de l'actrice et chanteuse, prenant la pose parfois en petite nue parfois les seins à l'air.

Amusée de ce souvenir inattendu, l'épouse de Bernard-Henri Lévy en a dit un peu plus. "Ça me fait plaisir de voir ce Playboy, j'avais complètement oublié ! Je ne suis pas vraiment toute nue, j'ai des colifichets", a-t-elle précisé. Et Arielle Dombasle de poursuivre en expliquant comment les femmes ayant posé pour le célèbre magazine imaginé dans les années 1950 aux Etats-Unis par le défunt Hugh Hefner, étaient traitées. "On est très très bien payées, on est adorées, adulées, mises sur un piédestal et puis c'est très amusant à faire", a-t-elle ajouté. Les curieux et fans d'Arielle Dombasle voulant découvrir les photos dénudées de la star d'Un Indien dans la ville peuvent toujours aller se l'offrir sur Amazon...