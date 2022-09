Arnaud Ducret : La bouche déformée après un accident, un homme lui a évité le pire...

Récemment à l'affiche de Divorce Club, de Michaël Youn, et de Tendre et saignant de Christopher Thompson, Arnaud Ducret est sur tous les fronts. Le 7 septembre 2022, l'acteur est le héros de la comédie Le visiteur du futur, une comédie signée François Descraques avec Mac Fly et Carlito. Il y incarne un élu local propulsé dans l'avenir, là où il devra gérer de terribles enjeux. A une époque, pourtant, le comédien de 43 ans a vécu un drame catastrophique... et a bien cru qu'il ne pourrait plus jamais assumer son image face à la caméra.

J'ai eu un accident de scooter il y a très longtemps

Interrogé à propos de ses héros à lui, par le magazine Gala, Arnaud Ducret n'a effectivement pas hésité une seconde. Les professionnels qu'il idolâtre le plus au monde, ce sont les chirurgiens, et notamment ceux qui se sont occupés de lui en période difficile. "Tant d'années d'études et tant de savoirs : je les admire, explique-t-il. J'ai eu un accident de scooter il y a très longtemps, j'avais la bouche déformée et le chirurgien qui m'a pris en charge à l'époque m'a totalement réparé. Je n'aurai pas eu la même vie sans lui. Il a mon respect éternel."

Je repense à mon impatience quand il s'agissait d'aider mon fils

Un jour, quelqu'un a dit à Arnaud Ducret qu'il avait un "visage trop neutre pour faire ce métier". On ne pouvait avoir plus tort que ça ! Le comédien cartonne sur petits et grands écrans et, côté coeur, il n'est pas non plus à plaindre. En juillet 2021, il a épousé sa compagne, Claire Francisci, au Mont-Saint-Michel. Avant de croiser la route de la sublime danseuse, il avait été en couple avec Maurine Nicot, qu'il avait rencontré sur le plateau dix ans avant le début de leur relation sur le plateau de la Star Academy. De cette première union, il avait eu un fils, Oscar, qui a aujourd'hui 9 ans. Il avait d'ailleurs dû s'occuper de lui pendant le confinement, pour son plus grand plaisir, mais pas que ! "Je repense à mon impatience quand il s'agissait d'aider mon fils à faire ses devoirs, se souvient-il. C'est un métier difficile."

