Arnaud Ducret : Michaël Youn ose une blague très osée sur sa femme, révélations sur sa réaction en coulisses

En juin dernier, TF1 a enregistré un spectacle inédit porté par Arnaud Ducret, appelé Arnaud Ducret dans tous ses états. Sur la scène géante installée sur les plages du Mourillon à Toulon, l'acteur et humoriste a mêlé sketchs et réinterprétations de fictions pour lesquels bon nombre de ses amis artistes ont participé. Michaël Youn a notamment fait le show sur scène. Celui qui a donné la réplique à Arnaud Ducret dans le film Divorce Club a pour l'occasion ressorti son costume de Fatal Bazooka, ce personnage de rappeur avec lequel il avait rencontré beaucoup de succès au début des années 2000. Il est ainsi apparu pour gifler Arnaud Ducret devant le public, référence directe au coup de colère de Will Smith envers Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars.

Fatal Bazooka a ensuite justifié son geste par le fait qu'Arnaud Ducret l'avait invité à se rendre à Toulouse et non à Toulon. La blague a ensuite pris une tournure plus osée lorsque la femme de l'animateur, Claire Francisci, a été évoquée. "Heureusement que ta femme Claire m'a envoyé un message avec une photo de son cul... Oh ça va, c'est la femme d'un pote, j'ai pas regardé ! J'ai pas vu qu'elle était à quatre pattes sur le lit. Et là justement, qu'est-ce que je vois derrière elle, alors que je regarde pas ? Des coussins avec marqué 'Hôtel Toulon'", a lâché Michaël Youn face à un Arnaud Ducret faussement choqué.

Ce dernier avait bien sûr préparé ce sketch avec son ami. En revanche, depuis les coulisses, son épouse experte en pole dance l'a découvert en même temps que le public. "J'étais au courant, mais pas ma femme ! Quand elle a vu le sketch, elle m'a dit que j'aurais pu la prévenir... Mais de toute façon, ma femme ne serait pas avec moi si elle n'avait pas le sens de l'humour ! Elle nous a juste traité de malades", a raconté Arnaud Ducret pour Télé Loisirs. Pas question alors pour Claire Francisci de se vexer, elle qui connaît bien Michaël Youn puisqu'il est "un ami de la famille".

L'émission Arnaud Ducret dans tous ses états a réuni 2,57 millions de personnes derrières leurs écrans, soit 14,3% du public, en première partie de soirée. Puis, 1,70 million de téléspectateurs ont été comptabilisés. Une belle audience qui place l'émission sur la deuxième marche du podium, battue d'une courte tête par l'incontournable Tandem sur France 3.