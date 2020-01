Arnold Schwarzenegger avec sa compagne Heather : retour aux sources et saucisses

À l'occasion de la course du Hahnenkamm comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin messieurs, la station autrichienne de Kitzbühl a organisé une grande fête le 27 janvier 2020. Plusieurs célébrités dont l'acteur et homme politique Arnold Schwarzenegger s'y sont joint, à l'hôtel de luxe Stanglwirt.

Accompagné de sa compagne Heather et de sa fille Christina, Schwarzy a pu déguster quelques unes des 3000 saucisses blanches cuisinées lors de la 29e Weisswurstparty. L'acteur de Terminator s'est prêté au jeu du tapis rouge, mis à disposition juste pour lui, dans une chemise et un pantalon de cuir. Puis il a félicité ses hôtes, l'accueil qui lui a été réservé, en précisant qu'il avait eu droit à "la meilleure nourriture, les meilleurs schnaps et les meilleurs cigares". Il a particulièrement été ravi par le comportement de sa fille de 29 ans Christina et de sa présence pour la première fois. "J'espère qu'elle sera là chaque année maintenant", a déclaré le fier papa.

Enfin, l'organisatrice de la soirée Maria Hauser a demandé une minute de silence pour Niki Lauda, décédé le 20 mai 2019. L'ancien pilote autrichien de Formule 1 s'en est allé à l'hôpital universitaire de Zurich (Suisse), à l'âge de 70 ans. Lors de ses obsèques, Arnold Schwarzenegger avait prononcé un éloge funèbre . L'acteur d'origine autrichienne n'a jamais cessé de prouver son attachement pour son pays.