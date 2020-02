Arnold Schwarzenegger : Son fils illégitime Joseph crie son amour pour Nicky

C'est l'amour fou ! Depuis désormais douze mois, Joseph Baena – le fils d'Arnold Schwarzenegger – coule des jours paisibles, mais heureux auprès de sa douce, délicieuse petite amie. Pour célébrer ce premier anniversaire, le jeune homme de 22 ans a partagé plusieurs photographies de son couple, joli hommage à ses sentiments qui s'enflamment dès qu'il partage des instants avec Nicky Dodaj. "Un an avec ma partenaire de crimes, écrit-il sur son compte Instagram. J'ai hâte qu'on vive encore plus d'aventures, de rires, de fêtes. Je t'aime Nicky !" Un avenir prometteur s'ouvre donc aux tourtereaux, qui comptent bien l'affronter main dans la main.

Le samedi 16 novembre 2019, Joseph Baena avait officialisé cette relation en se rendant au gala annuel de Go Campaign – une organisation qui récolte de l'argent pour aider les orphelins – au bras de Nicky Dodaj. Mais les plus fins observateurs savaient déjà que le duo se consumait d'amour, puisque les deux jeunes gens s'affichent, à la moindre occasion, sur les réseaux sociaux. Joseph Baena et Nicky Dodak se sont rencontrés sur les bancs de l'université de Pepperline, située à Malibu, en Californie. Ils ont d'ailleurs obtenu leur diplôme ensemble.