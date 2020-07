Arthur, Jean-Roch, Orlando... Nuit festive à Saint-Tropez !

Le confinement terminé et l'été commencé réveillent nos envies de vacances. Saint-Tropez, une des destinations préférées des stars, n'accueillera pas tous ses habitués. Arthur, Jean-Roch et Orlando y ont quand même posé leurs valises et célébré l'ouverture d'un restaurant dans un hôtel cinq étoiles.

C'est au 70, Chemin du Pinet à Saint-Tropez que les stars se sont réunies samedi 11 juillet 2020. Elles y ont officiellement inauguré le Beefbar, restaurant et bar de l'hôtel Lou Pinet, le troisième établissement du groupe familial Maisons Pariente. Arthur, animateur des émissions VTEP et The Show Must Go Home, en vacances dans sa résidence située près du Lou Pinet, a assisté à l'événement. Il a notamment croisé l'acteur Michel Boujenah, un Orlando d'humeur festive, Monika Bacardi, Alexandre Brasseur, André Boudou avec sa femme Adine et leur fille Alcéa ou encore Marc Cerrone, venu avec son épouse Jill. Jean-Roch, contraint de maintenir le VIP Room fermé, était également de la partie.

La soirée était organisée par Caroline Barclay pour la famille Pariente, dignement représentée par Patrick Pariente, son épouse Joëlle et leurs deux filles. C'était également l'occasion de fêter l'anniversaire de Jacqueline Veyssière, ancienne directrice des Caves du Roy. Massimo Gargia, l'ancienne torera Marie Sara et l'ex-cavalière Virginie Coupérie-Eiffel comptaient parmi les convives de la soirée et ont regardé Jacqueline Veyssière souffler ses bougies.

À cause du coronavirus, Saint-Tropez passera l'été sans l'essentiel de sa clientèle étrangère. La station réputée du Var peut quand même compter sur ses touristes nationaux.